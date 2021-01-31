''Mesut Özil bir marka transferi oldu''

31 Ocak 2021 Pazar 12:13 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 12:13

Fenerbahçe’de artık bir futbolcunun sahada vereceklerinin çok önemli olduğunu ama bu gibi takımlarda saha dışında da ne vereceği çok önemli diyen Görkem Göçükbaşı “Yeni sponsorluklar, forma satışı, marketing aktiviteleri gibi Mesut transferi şimdiden saha dışında etkisini göstermeye başladı ama bunun maddi kısmı da var tabii ki. Güçlü bir ekonomik yapıya sahip değilseniz Mesut gibi oyuncuları kadronuza katamazsınız. Geçtiğimiz günlerde yapılan KAP bildirimi de bunun sinyalleri verir gibi oldu. Kulüp borcunun tamamına yakın bir bölümünün sabit kurdan TL’ye dönüştürülmesi kritik bir hamle oldu” dedi.

“CAMİA OLARAK ARTIK TAMAMEN ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANDIK”

Transfer sürecinde birçok rekor kırıldığını anımsatan Görkem Göçükbaşı “Ali Koç başkanımızın da dediği gibi iki rekor kaldı. Birincisi forma satış rekoru, diğeri de çok önemli olan FenerOl‘a atılcak SMS’ler. Bunlarda da milyonları aşmalıyız ki yeni Mesutlar için kaynak oluşturabilsin. Çok gelgitli bir dönemi geride bıraktığımızı düşünüyorum, camia olarak artık tamamen şampiyonluğa odaklandık. Bu sene alacağımız şampiyonlukla beraber çok daha güzel günlerin bizi beklediğine olan inancım tam” dedi.

"ALİ KOÇ ETRAFINDA BİRLEŞMEK GEREKİR"

Ali Koç’un seçim öncesi dediği vizyon kelimesi bu sene tam anlamıyla ortaya çıktı diyen Görkem Göçükbaşı “Sistemler ve düzenler bir günde kurulmuyor, zaman gerekli. Bu sene şampiyonluk senesi iyi bir takıma sahibiz. Erol Hoca da yavaş yavaş ritmini yakalayıp uzun süre bu takımda olacaktır. Tüm camia şampiyonluğa kenetlendi. Elbette bu sene seçim senesi, camianın ve taraftarın saha sonuçlarından bağımsız yeniden Ali Koç etrafında birleşmesi gerekir. Fenerbahçe’nin menfaatleri her şeyden önemli. Ali Bey’in ve Emre Belözoğlu’nun bu bağlamda hareket ettikleri açıkça belli. Dünya kulübü olma hedefinden şaşmamalıyız. Avrupa’dan çok uzun süre uzak kaldık. Yukarıda da bahsettiğim üzere, futbolcunun sahada verecekleri çok önemli ama saha dışında katkısı da önemli. Dünya devleri buna çok dikkat ediyor. Örnek verirsek Juventus Ronaldo’yu alınca forma ve reklamdan müthiş bir gelir elde etti. Artık kulüpler birer holding, bunu inkar edemeyiz. İş tamamen ekonomiyle orantılı, paran ve gücün varsa en iyi oyuncuları alıp en iyi sistemleri kurup başarılı olabilirsin” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Platin Dergisi