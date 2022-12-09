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Spor

Mesut Özil: Biraz daha saygı

Cristiano Ronaldo hakkında çıkan spekülatif haberler için bir destek mesajı da eski takım arkadaşı Mesut Özil'den geldi.

9 Aralık 2022 Cuma 15:35 - Güncelleme:
Mesut Özil: Biraz daha saygı
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'Mesut Özil, eski takım arkadaşı ve yakın dostu olan Cristiano Ronaldo ile ilgili açıklama yaptı Real Madrid'de Cristiano Ronaldo ile taıim arkadaşlığı yapan Mesut, Cristiano Ronaldo hakkında basındaki bu olumsuzluğun nereden geldiğini gerçekten anlayamlyorum. Medya sadece tık almaya çalışıyor ve kariyeri bitmiş yorumcular Cristiano'nun adını söyleyip dikkat çekmek için kötü sözler söylüyor. dedi.

Mesut Ozil, "Cristiano Ronaldo, yakında 38 yaşına girecek. Sezon başına 50 gol atmaması mı sizi şaşırttı! Futbolseverler, onun 20 yıl boyunca nasıl oynadığını gördü ve mutlu oldu. Yeni nesilden hiç kimse onun rakamlarını tekrarlayamaz. Sonsuza dek kendi kategorisinde olacak. ifadelerini kullandı.

"BİRAZ DAHA SAYGI!"

Özil, "Herkes spor tarihinin en büyük sporcularından birine daha fazla saygı göstermeli.

sözleriyle konusşmasını noktaladı.

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