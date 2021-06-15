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Spor

''Mesut Özil Fenerbahçe'ye teknik direktör önermedi''

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, futbolcusunun Fenerbahçe'ye teknik direktör önerdiği iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.

DHA15 Haziran 2021 Salı 13:10 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 13:10
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, Özil'in takıma antrenör önerdiği yönünde çıkan haberler hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"MESUT ÖZİL HİÇBİR TEKNİK DİREKTÖR İÇİN REFERANS OLMAMIŞTIR"

Söğüt, Mesut Özil'in sarı lacivertli kulübe hiçbir şekilde bir teknik direktör tavsiyesinde bulunmadığını belirterek, "Son günlerde medyada Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışı sürerken temsil ettiğim Fenerbahçe profesyonel futbolcusu Mesut Özil'in dolaylı yönden ismi sıkça kullanılmaktadır. Mesut Fenerbahçe formasını giydiği ilk günden itibaren hiçbir teknik adam ile ilgili bir öneride bulunmamış, kimseye referans olmamıştır. Mesut sadece futboluna konsantre olmaya çalışıyor" dedi.

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