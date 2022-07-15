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Spor

Mesut Özil için Fenerbahçe açıklaması! ''En büyük arzum...''

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Mesut Özil için önemli açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, 'Belki Mesut, buradaki başarılarla Fenerbahçe'de futbolu bırakır.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

15 Temmuz 2022 Cuma 21:45 - Güncelleme:
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Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil için Emre Belözoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, Mesut Özil için en büyük arzusunun turuncu-lacivertlilerdeki başarısıyla Fenerbahçe'de futbolu bırakması olduğunu ifade etti.

"MESUT ÖZİL'İ İKİ YÖNLÜ DEĞERLENDİRMEK LAZIM"

Hazırlık maçında Konyaspor'u 1-0 yenen Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, maçın ardından TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı, yeni transferleri Mesut Özil'i iki yönlü değerlendirmenin gerektiğini belirtirken, "Real Madrid ve Arsenal'de oynamış, 2-3 sene önceye kadar bu mevkide dünyadaki en önemli 3-4 tane oyuncusundan biri." ifadelerine yer verdi.

"MESUT ÖZİL, BELKİ FUTBOLU FENERBAHÇE'DE BIRAKIR"

"İnşallah Mesut bize, biz de Mesut'a iyi geleceğiz." diyen Emre Belözoğlu, "Bana, '35 yaşında futbolu bırakmalı.' diyorlardı, 39 yaşında Fenerbahçe'ye dönmek nasip oldu. Belki Mesut, buradaki başarıları ile Fenerbahçe'de futbolu bırakır. En büyük arzum bu Mesut için." şeklinde konuştu.

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