Mesut Özil için inanılmaz sözler! Sosyal medya yıkıldı

İngiltere basınında Mesut Özil'in Arsenal günleri yeniden gündem oldu. Ada basınında Mesut Özil için övgü dolu sözlerde bulunulurken, yıldız oyuncu Premier Lig efsanelerinden biri olarak gösterildi.

MESUT ÖZİL, İNGİLTERE'DE GÜNDEM OLDU

Yaz aylarında Başakşehir'e imza atan yıldız oyuncu Mesut Özil, 34. yaş günü öncesi İngiltere'de gündem oldu. Yıldız oyuncunun Arsenal'deki günleri hakkında Ada basınında övgü dolu sözlere yer verilirken, Mesut Özil'in Premier Lig efsanelerinden biri olduğu belirtildi.

"MESUT ÖZİL, GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ OYUN KURUCU"

Mesut Özil için birçok yabancı sosyal medya kullanıcısı da paylaşımda bulundu. Yıldız oyuncu için övgü dolu sözlerde bulunulurken, "Mesut Özil gelmiş geçmiş en iyi oyun kurucu", "En küçümsenen futbolculardan biri ama Premier Lig'de oynamak için en iyilerden biri" ve "2010 döneminde Zidane'a en yakın kişi o" gibi yorumlar yapıldı.

MESUT ÖZİL'İN ARSENAL KARNESİ

Mesut Özil, 7 sezon formasını giydiği Arsenal'de 254 resmi maçta 20780 dakika süre aldı. 33 yaşındaki yıldız oyuncu, tam 44 gol ve 78 asistle skora katkıda bulundu.