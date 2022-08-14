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Spor

Mesut Özil için son kararı Emre Belözoğlu verecek

Medipol Başakşehir'de takımla çalışmalarını sürdüren ve hazır hale gelen Mesut Özil'in, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde Konyaspor maçının kadrosunda yer alabileceği öğrenildi.

AA14 Ağustos 2022 Pazar 09:15 - Güncelleme:
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de ikinci hafta maçında yarın Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nın saha ve zeminin uygunsuzluğu nedeniyle Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.15'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Özgür Ertem yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

Sezonun açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir ilk haftayı averajla lider tamamlamıştı. Konyaspor ise ilk hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kalmıştı.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı geçen Nacer Chadli ve takımla çalışmalarını sürdüren Mesut Özil de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde maç kadrosunda yer alabilir.

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