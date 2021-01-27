27 Ocak 2021 Çarşamba 14:59 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 15:37

Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig takımı Arsenal'dan transfer ettiği yıldız futbolcu Mesut Özil için imza töreni düzenliyor. İmza töreninde Özil'in yanı sıra sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu da bulunuyor.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"BU HİKAYENİN BAŞLANGIÇ TARİHİ MESUT'UN DÜĞÜN GÜNÜDÜR"

"Kulübümüz için tarihi günlerden bir tanesi. Bu transfer hikayesi nasıl başladı ve gerçekleşti anlatmak istiyorum. Mesut pek çok kez Fenerbahçe'ye olan sevgisini dile getirdi. Biz bu hikayenin başlangıç tarihi olarak Mesut'un düğünü olan 7 Haziran 2019'u alıyoruz. Acun Ilıcalı o gün 'inşallah bu sene vatan hasretin sona erer' Mesut diye bir mesaj attı. 20 Haziran 2019'da yaptığımız WinWin kampanyasında ateş büyümeye başladı. Meğer o tarihte ifade edilenler, bizim için yeni bir hikayenin başlangıcıymış. Acun Ilıcalı bugün aramızda değil ama kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Acun 'Mesut'un sözleşmesi seneye bitiyor, ocak ayından itibaren de imza atabilir. Mesut sadece futbolcu değil, müthiş bir ticari potansiyeli var' dedi. Ben de 'gelecekse ocak ayında gelse keşke' dedim. Kasım ayında işler yavaş yavaş somutlaşmaya başladı."

"MESUT ÖZİL BİR GÜN FENERBAHÇE'DE OYNAMAK İSTİYORDU"

"Mesut Özil'in yakın arkadaşı, menajeri, mentörü Erkut'la görüştük. Mesut Özil bir gün Fenerbahçe'de oynamak istiyordu ve bunu 35-36 yaşında yapmak istemiyordu. 8 Aralık'ta Samandıra'da bir röportaj vermiştim. Bu soru soruldu bana. Ben de 'gerçekleşirse çok güzel bir rüya olur' demiştim."

"ARSENE WENGER'LE GÖRÜŞTÜM"

"Mesut'u Arsene Wenger'e sordum, oyuncu ne durumda, sakat mı, bize yukarıdan bakar mı? Sağolsun Wenger çok iyi konuştu Mesut'la ilgili. Arsene Wenger'den o kadar olumlu dönüş aldım ki... Sayın Wenger'i, Erol Bulut hocayla görüştürdüm. O da Mesut hakkındaki sorularını sordu. Faydalı bir görüşme oldu."

"MESUT KESİNLİKLE MADDİ KONULARI DERT ETMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"

"Ben, Selahattin Baki, Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı, oturduk. Orada bir şey dikkatimi çekti. Mesut, Fenerbahçe'de oynama hayallerinden bahsetti ve bunun için kesinlikle maddi konuları dert etmeyeceğini söyledi. Daha düne kadar gerçekleşmesi rüya olarak görünen bir transferi daha Fenerbahçe gerçekleştirdi."

"SMSLER ÇEYREK MİLYONA ULAŞTI"

"Mesut Özil için özel bir kampanya başlatmadık. FenerOl zaten devam ediyordu, bunu bir süreliğine MesutOl olarak değiştirdik. Mesut Ol kampanyası Mesut Özil, Türkiye'ye ayak bastıktan sonra başlatılmış, Fener Ol altında yer alan bir alt kampanyadır. Fenerbahçe taraftarının coşkusudur, Mesut transferinden duyduğu mutluluğun ifadesidir. Smsler çeyrek milyona ulaştı."

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları ise şöyle:

"MESUT ÖZİL GENÇLERE ÖRNEK OLABİLECEK BİRİ"

Mesut Özil bugün resmen bizimle beraber. Mesut'a hoş geldin diyorum. Fenerbahçe için bir rüyaydı ve bugün bu rüya gerçek oluyor. Mesut, insani değerleri, mütevazı duruşu, samimice ülkesine bağlılığıyla bütün gençlere örnek olabilecek biri. Ne mutlu ki bu güzel insan Fenerbahçeli."

"MESUT'LA BERABER ÇOK DAHA GÜÇLENDİK"

"Bizim çok iyi bir takımımız var, Mesut'la beraber çok daha güçlendik, tüm Türkiye Mesut'u kucaklamak için bence sabırsızlanıyor. Onu yalnız bırakmayacağız, tekrar ailemize hoş geldin diyorum."