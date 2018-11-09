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Mesut Özil kariyerini Arsenal'de bitirmek istediğini söyledi

Adı önümüzdeki seneler için Fenerbahçe ile anılan Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, kariyer planlaması hakkında konuştu.

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Arsenal'in 30 yaşındaki futbolcusu Mesut Özil, kariyerini bitirmek istediği zaman ve kulüp hakkında açıklamalar yaptı.

"BURADA BİTİRMEK GÜZEL OLUR"

Arsenal'de mutlu olduğunu vurgulayan Mesut, "Henüz 30 yaşındayım ve halen gencim. Futbolda her şey olabilir ama Arsenal gibi bir kulüpte oynamaktan çok mutluyum. Kariyerimi burada bitirmek güzel olur" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ İYİ HİSSEDERSEM..."

Daha uzun süre futbol oynamak istediğini dile getiren Mesut Özil, "Kendimi iyi hissedersem 38 yaşıma kadar oynamak istiyorum. Bilmiyorum, belki de 36 yaşımda bırakırım." dedi.

EMERY YORUMU

Unai Emery'e övgülerde bulunan yıldız futbolcu, "Emery harika bir teknik adam. Onunla birlikte yola devam etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

(Sporx)

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