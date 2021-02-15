İSTANBUL 2°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2021 Pazartesi / 4 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9676
  • EURO
    8,4588
  • ALTIN
    408.322
  • BIST100
    1556.52
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mesut Özil, Neymar'ın rekorunu kırdı
Spor

Mesut Özil, Neymar'ın rekorunu kırdı

Mesut Özil'in imzaladığı 3 forma 36 bin 50 avroya satıldı. 26 bin avro ödenen çubuklu formanın, Matchwornshirt sitesinde şimdiye kadar satışa çıkarılan tüm formalar arasında en yüksek meblağa ulaşarak rekor kırdığı belirtildi. Önceki rekorun Neymar'ın PSG formasına ait olduğu öğrenildi.

AA15 Şubat 2021 Pazartesi 15:35 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 15:35
ABONE OL

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'in imza törenine özel hazırlanan ve 32 yaşındaki oyuncunun imzaladığı 3 forma 36 bin 50 avroya satıldı.

Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamada, www.matchwornshirt.com sitesinden satışa çıkarılan çubuklu formanın 26 bin avro, gold formanın 4 bin 800 avro ve lacivert formanın 5 bin 250 avroya alıcı bulduğu duyuruldu.

Açıklamada, Mesut Özil'in imzaladığı 67 numaralı çubuklu formanın, Matchwornshirt sitesinde şimdiye kadar satışa çıkarılan tüm formalar arasında en yüksek meblağa ulaşarak rekor kırdığı belirtildi.

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın 13 bin avroya satılan PSG formasının sitedeki daha önceki rekor olduğu aktarıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.