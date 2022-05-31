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Spor

Mesut Özil noktayı koydu! ''Futbolu Fenerbahçe'de bırakacağım''

Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil, geleceği ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Mesut Özil, 'Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım.' ifadelerini kullandı.

31 Mayıs 2022 Salı 21:58 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı durumda bulunan Mesut Özil, geleceği ile ilgili açıklama yaptı.

Tecrübeli yıldız, açıklamasında kariyerini Fenerbahçe'den başka bir takımda noktalamayacağını belirtti.

İşte Mesut Özil'in açıklaması:

Son günlerde kariyerim ile ilgi yapılan iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapmam zorunlu oldu. İlk 6 ay ücret dahi almadan, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3.5 yıl bir kontrat imzalayarak, kariyer hedefimi tamamlamıştım. Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca, Çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir. Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım. Çok çalışıp kendimi daima hazır tutacağım. Her zaman dediğim gibi; aslolan Fenerbahçe'dir. Büyük Fenerbahçe taraftarına sevgi ve saygılarımla...

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