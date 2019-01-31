Mesut Özil, PSG'nin teklifini redetti

Sueddeutsche sitesinde yer alan habere göre, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG), Neymar'ın sakatlanmasının ardından İngiliz ekibi Arsenal forması giyen Mesut Özil'e teklifte bulundu.

Haberde, Neymar'ın sakatlığı nedeniyle 2,5 ay sahalardan uzak kalacağı nedeniyle Tomas Tuchel'in takviye istediği ve bu ismin Arsenal forması giyen Msut Özil olduğu öğrenildi.

Mesut Özil, Arsenal'in Cardiff City'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada forma giymişti.

Arsenal teknik direktörü Unai Emery, transfer döneminde adı sıkça anılan yıldız futbolcu Mesut Özil'in takımdan ayrılacağını düşünmediğini söylemişti.

Türk asıllı Alman oyuncu bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 18 karşılaşmada 4 gol, 2 asist ile oynadı.

Mesut'un Arsenal ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021 yılına kadar devam ediyor.