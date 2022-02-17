Mesut Özil, Slavia Prag maçında da yok

17 Şubat 2022 Perşembe 21:11 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 21:11

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turunda Çekya'nın Slavia Prag takımını konuk etti.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Slavia Prag maçında kadroya alınmadı.

Sakatlık ve hastalık sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan tecrübeli oyuncu, son idmanda takımdan ayrı salonda çalışmıştı.

SERDAR DURSUN MASKEYLE KADRODA



Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, Slavia Prag karşısında maskeyle kadroya dahil edildi.

Sarı-lacivertlilerin GZT Giresunspor ile geçtiğimiz günlerde oynadığı karşılaşmada elmacık kemiğinde kırık meydana gelen ve ameliyat edilen Serdar, beklenilenden çok daha kısa bir sürede takıma katıldı.

Son antrenmanda takımla çalışan tecrübeli golcü, Slavia Prag maçının kadrosunda da yer aldı.

SERDAR AZİZ SAKATLANDI



Fenerbahçe'nin milli stoperi Serdar Aziz, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Karşılaşma öncesinde kadroda olması beklenen tecrübeli savunmacının, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı öğrenildi.