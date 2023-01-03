Mesut Özil son imzasını atıyor! Bu transfer çok konuşulacak

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den ayrılarak Başakşehir'e giden Mesut Özil için sürpriz bir gelişme yaşandı. Mesut Özil için Suudi Arabistan ekibi Al Fayha'nın devreye girdiği ve yıldız oyuncunun transferini bitirmek istiyor.

MESUT ÖZİL'İN TÜRKİYE KARNESİ

2020-21 sezonunun ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transferi büyük yankı uyandıran Mesut Özil'in sarı-lacivertlilerdeki hikayesi tatsız bitmişti. Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den ayrılan yıldız oyuncu Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'e imza atmıştı. 34 yaşındaki oyuncu, turuncu-lacivertlilerle 1 sezonluk sözleşme imzalamıştı.

UZUN SÜREDİR SAHALARDAN UZAK

Bu sezon Başakşehir formasıyla yalnızca 3 maça çıkan ve skora etki edemeyen Mesut Özil, 23 karşılaşmayı ise sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

AL FAYHA, MESUT ÖZİL'İ İSTİYOR

Anthony Nwakaeme'nin de formasını giydiği Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Fayha, Mesut Özil için harekete geçti. Hem yıldız oyuncu hem de kulübüyle görüştüğü iddia edilen Arap ekibi transferi bitirmek istiyor.