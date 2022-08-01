Mesut Özil sürprizi! Ve herkesin beklediği haber resmen geldi

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan Mesut Özil sarı lacivertlilerde gösterdiği inişli çıkışlı performansın ardından takımdan ayrılmış ve daha sonrasında Başakşehir'e transfer olmuştu. Süper Lig'de kariyerine devam edecek Mesut Özil'in uzun süreden beri sahalardan uzak kalması fiziksel açıdan geriye gitmesine neden olmuştu. Yıldız oyuncu için resmi açıklama Emre Belözoğlu'dan geldi.

MESUT ÖZİL SAHALARA GERİ DÖNÜYOR

Süper Lig'in ilk haftasında evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek Başakşehir'in hedefi lige 3 puanla başlamak. Mesut Özil'in ise en geç ligin 4'üncü haftasında oynanacak Alanyaspor maçında ilk 11 oynaması bekleniyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu, Mesut Özil için zamana ihtiyaç olduğunu ve 25 güne fiziksel olarak hazır olacağını belirtti.

MESUT ÖZİL'İN GEÇEN SEZONKİ KARNESİ

Mesut Özil, Fenerbahçe formasıyla yalnızca 36 resmi maçta forma giyerken toplam 2223 dakika sahada kaldı. 33 yaşındaki yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 3 asistle skora katkıda bulunabildi.

Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

33 yaşındaki tecrübeli yıldız İstanbul ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı. ABD ve Arap Yarımadasın'dan bir çok teklif alan Mesut Özil tercihini Başakşehir'den yana kullandı.

Star Gazetesi