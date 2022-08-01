İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ağustos 2022 Pazartesi / 4 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9402
  • EURO
    18,4292
  • ALTIN
    1020.77
  • BIST100
    2656.32
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mesut Özil sürprizi! Ve herkesin beklediği haber resmen geldi
Spor

Mesut Özil sürprizi! Ve herkesin beklediği haber resmen geldi

Başakşehir'in yıldız transferi Mesut Özil'in sahalara döneceği gün belli oldu. Turuncu lacivertli ekibin teknik direktörü Emre Belözoğlu, Mesut Özil'in 25 güne hazır olacağını duyurdu. İşte detaylar...

Star Gazetesi1 Ağustos 2022 Pazartesi 18:51 - Güncelleme:
ABONE OL

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan Mesut Özil sarı lacivertlilerde gösterdiği inişli çıkışlı performansın ardından takımdan ayrılmış ve daha sonrasında Başakşehir'e transfer olmuştu. Süper Lig'de kariyerine devam edecek Mesut Özil'in uzun süreden beri sahalardan uzak kalması fiziksel açıdan geriye gitmesine neden olmuştu. Yıldız oyuncu için resmi açıklama Emre Belözoğlu'dan geldi.

MESUT ÖZİL SAHALARA GERİ DÖNÜYOR

Süper Lig'in ilk haftasında evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek Başakşehir'in hedefi lige 3 puanla başlamak. Mesut Özil'in ise en geç ligin 4'üncü haftasında oynanacak Alanyaspor maçında ilk 11 oynaması bekleniyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu, Mesut Özil için zamana ihtiyaç olduğunu ve 25 güne fiziksel olarak hazır olacağını belirtti.

MESUT ÖZİL'İN GEÇEN SEZONKİ KARNESİ

Mesut Özil, Fenerbahçe formasıyla yalnızca 36 resmi maçta forma giyerken toplam 2223 dakika sahada kaldı. 33 yaşındaki yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 3 asistle skora katkıda bulunabildi.

Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

33 yaşındaki tecrübeli yıldız İstanbul ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı. ABD ve Arap Yarımadasın'dan bir çok teklif alan Mesut Özil tercihini Başakşehir'den yana kullandı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.