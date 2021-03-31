star.com.tr 31 Mart 2021 Çarşamba 20:29 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 20:29

İngiltere'nin başkenti Londra'da sekiz kişilik hırsız çetesi, Nisan 2019'dan Temmuz 2020'ye kadar çeşitli suçlara karışarak bir çok insanın değerli eşyalarını çalmıştı. O dönem Arsenal forması giyen Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac'ı da soymaya çalışan çete üyeleri başarısız olmuştu.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre, sekiz kişiden oluşan çete, Kuzey Londra'yı terörize ettikten sonra toplam 100 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

Jordan Northover adlı suçlu, Arsenal yıldızları Mezut Özil ve Sead Kolasinac'ı soymaya çalışırken kameraya yakalanmıştı.

Hırsız, Kolasinac ve Mesut Özil'in 200.000 sterlinlik lüks saatlerini soymaya çalışırken yakalanmış ve Kolasinac'ı bıçaklamakla tehdit ederken, korkusuz Kolasinac motosikletli iki hırsızı kovalamaya başlamıştı.

Kasım 2019'da hırsızlığa teşebbüs etmekten suçunu kabul eden Northover, altı yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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