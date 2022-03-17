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Spor

Mesut Özil yeni hayalini açıkladı! 2016 yılından sonra tekrar aynı hedefi seçti

Mesut Özil, Fenerbahçe'de uzun süren sakatlığının ardından sahalara tekrar geri dönmüştü. Sarı-lacivertlilerde inişli çıkışlı bir performans sergileyen Mesut Özil'in hayalinin tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gitmek olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi17 Mart 2022 Perşembe 17:41 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 18:19
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Fenerbahçe'deki geleceği sık sık tartışma konusu olan Mesut Özil için Alman basınından sürpriz bir iddia geldi. Mesut Özil'in sarı-lacivertli takım ile birlikte Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için umudunun olduğu belirtildi.

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MESUT ÖZİL, ALMANYA'DA GÜNDEM OLDU

Alman basınında yer alan haberlere göre; Mesut Özil, sarı-lacivertli takımda Alanyaspor maçıyla birlikte sorumluluk aldı. Haberde, Trabzonspor'un 20 puan gerisinde olan Fenerbahçe'de yıldız oyuncunun hedefinin ikincilik olduğu ve daha fazla sorumluluk almak için harekete geçtiği belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİTMEK İSTİYOR

33 yaşındaki yıldız oyuncunun sarı-lacivertli takımla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için umudu olduğu ve bu hedefe ulaşmak için elinden geleni yapmaya hazır olduğu ifade edildi. Mesut Özil, en son Arsenal formasıyla 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş, 8 karşılaşmada 4 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulunmuştu.

MESUT ÖZİL'İN FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mesut Özil, bu sezon sarı-lacivertli formayla 25 maçın 17'sinde ilk 11'de yer aldı. Özil, bu karşılaşmalarda takımına 9 gol ve 2 asistle katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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