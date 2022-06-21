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  • Mesut Özil'den açıklama! ''Türkiye'ye tatil yapmaya gelmedim''
Spor

Mesut Özil'den açıklama! ''Türkiye'ye tatil yapmaya gelmedim''

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve geleceği belirsizliğini koruyan Mesut Özil, hakkında çıkan iddialar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mesut Özil, sarı-lacivertli takımdan ayrılmayacağını bir kez daha belirtti.

21 Haziran 2022 Salı 19:21 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'de kadro dışı olan Mesut Özil, Werder Bremen iddialarının ardından açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüple iki yıl daha sözleşmesi olan Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılmayacağını yineledi.

İşte Mesut Özil'in açıklaması:

"Kamuoyunda şahsımla ilgili yapılmaya çalışılan itibarsızlaştırmaları engellemek ve camiamızı doğru bilgilendirmek adına bu açıklamayı yapmak istedim.

Öncelikle bireysel olarak özel bir program eşliğinde hazırlıklarımı yapıyor, her an çocukluk aşkıma kavuşmak ve katkı vermek adına sabırla zamanımın gelmesini bekliyorum.

Ben Fenerbahçe'ye ve vatanım Türkiye'ye tatil yapmaya gelmedim. Şanlı formamızı terlettiğim her anda katkı vermekten başka bir amaç ilke edinmedim. Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim bir çok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım.

Hem ben, hem de kulübüm futbolun doğasında olan bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci en iyi şekilde atlatarak sevdam Fenerbahçe'ye hizmet etmek en büyük arzumdur.

Taraftarlarımızdan ricam, medyada çıkan yalan haberlere itibar etmemeleridir."

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