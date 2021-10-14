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Spor

Mesut Özil'den Afrikalı çocuklara yardım

Fenerbahçeli yıldız oyuncu Mesut Özil, Afrika'daki yoksul çocuklara sağlık malzemesi ve doktor yardımında bulundu.

AA14 Ekim 2021 Perşembe 17:52 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 17:53
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Afrika'daki yardıma muhtaç çocuklara sağlık malzemesi ve doktor yardımında bulundu.

Afrika kıtasında yardıma muhtaç çocuklara daha önce birçok kez yardım elini uzatan Özil, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özil, yoksul çocukların sağlık ihtiyacını futbolseverlerin desteğiyle karşılayan "Bigshoe" adlı yardım kuruluşuyla ortaklaşa olarak Afrika kıtasının güneydoğusu ile Malavi'nin Chitipa kentindeki çocuklara sağlık ekipmanı ile doktor götürüldüğünü belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yardımların uzun bir süre askıya alınmasının ardından yeniden başladığını aktaran Özil, "Kıtadaki takımımız, 11x2 çocuğun daha ameliyat ihtiyacını karşıladı." ifadelerini kullandı.

Özil, yardım edilen çocukların, kendi adını taşıyan maket kramponla fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaştı.

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