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Spor

Mesut Özil'den ameliyat açıklaması!

Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra Başakşehir ile anlaşan Mesut Özil, düşük bir performans sergilemişti. Yıldız oyuncu sosyal medyadan yaptığı açıklamada ameliyat olacağını söyledi.

IHA30 Eylül 2022 Cuma 16:36 - Güncelleme:
Mesut Özil'den ameliyat açıklaması!
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Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Mesut Özil, sırt ağrılarından dolayı ameliyat olacağını açıkladı.

Sezon başında Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sırt ağrıları nedeniyle ameliyat olacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mesut, "Ne yazık ki bir süre daha oynayamayacağım. Bu hafta sonunda sırt ağrılarım nedeniyle ameliyat olacağım. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkmak için her şeyi yapacağım. Sevgi ve desteğiniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki futbolcu, turuncu-lacivertli forma ile 1'i Süper Lig, 2'si Avrupa kupaları olmak üzere 3 maçta 21 dakika süre aldı.

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