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Spor

Mesut Özil'den Arda Güler'e ikna telefonu

İspanyol basınına göre; Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Mesut Özil, genç yıldız Arda Güler ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

2 Temmuz 2023 Pazar 17:34 - Güncelleme:
Mesut Özil'den Arda Güler'e ikna telefonu
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in ismi birçok yıldız ile anılırken, yıldız oyuncu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

"1 YIL DAHA KAL"

Haberde, Arda Güler'in idolleri arasında saydığı Mesut Özil'in, Arda'ya bazı tavsiyelerde bulunduğu ve 1 sezon daha Fenerbahçe'de kalmasını önerdiği ifade edildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Özellikle Barcelona ve Real Madrid'in büyük bir yarışa girdiği Arda Güler, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplamda 35 resmi maçta 6 gol 7 asist kaydetti.

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