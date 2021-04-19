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Spor

Mesut Özil'den 'Avrupa Süper Ligi' yorumu: ''Anlaşılması zor bir karar''

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 futbol kulübünün katılımıyla 'Avrupa Süper Ligi' adıyla kurulan yeni girişimi eleştirdi.

AA19 Nisan 2021 Pazartesi 16:51 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 16:51
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Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından girişime ilişkin açıklamalarda bulunan Özil, "Çocuklar, Dünya Kupası'nı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için hayal kurdu. Avrupa Süper Ligi'ni değil. Büyük maçların zevki, her hafta değil, yılda bir veya iki kez oynandığında çıkar. Taraftarlar için anlaşılması zor bir karar." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir girişim başlattıklarını duyurmuştu.

UEFA, FIFA, Avrupa Kulüpler Birliği, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, bildiri yayımlayarak önde gelen kulüplerin ayrı lig kurma fikrine karşı çıkmıştı.

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