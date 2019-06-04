Mesut Özil'den bayram mesajı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil'in "Selamünaleyküm. Herkese hayırlı bayramlar. Sevgiyle kalın." ifadelerinin yer aldığı video mesajıyla Müslüman taraftarlarının bayramını tebrik etti.

İspanya temsilcisi Barcelona da Türkçe hesabından "Barcelona olarak Türkiye'nin ve tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla İngiltere Futbol Federasyonu ile İngiliz ekipleri Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, West Ham United, Almanya'nın Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İtalya'nın Juventus, İskoçya'nın Celtic takımlarının aralarında yer aldığı çok sayıda kulüp, sosyal medya hesaplarından bayram mesajı paylaştı.