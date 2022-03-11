Mesut Özil'den Fenerbahçeliler'i heyecanlandıracak gelişme! Herkes merakla bekliyordu

11 Mart 2022 Cuma 17:16 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 17:16

Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nda birlikte görev aldığı Joachim Löw'ün Fenerbahçe ile anlaşmaya çok yakın olduğu öne sürüldü. Löw'ün gelmesiyle birlikte yıldız oyuncu Mesut Özil'in de eski günlerine dönmesi ve sarı-lacivertli takıma daha fazla katkıda bulunması bekleniyor.

"FENERBAHÇE LÖW KONUSUNDA SONA GELDİ"

Vole'de Basın Tribünü programında konuşan Yağız Sabuncuoğlu; Fenerbahçe'nin Joachim Löw konusunda sona geldiğini belirtirken, "Benim istihbaratlarım çerçevesinde Fenerbahçe ve Löw arasında anlaşılmayan konu sayısı şu anda 1 falandır. Pazar gününe kadar Löw konusu kesinleşecek. Fenerbahçe'nin Löw ile önümüzdeki sezonun planlamasını yaptığını düşünüyorum. Bir sonraki hafta veya ondan sonraki hafta da Löw'ün artık gelip sadece uzaktan değil Fenerbahçe'yi yerinden takip etmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

MESUT ÖZİL, LÖW İLE KENDİSİNE GELECEK

Fenerbahçe'nin yıldız ismi ve performansıyla tartışma konusu olan Mesut Özil'in Joachim Löw'ün gelmesiyle birlikte performansında bir yükseliş olması bekleniyor. Mesut Özil'in Alman hoca ile birlikte daha fazla forma şansı ve sorumluluk alacağı düşünülüyor.

Mesut Özil, 61 yaşındaki teknik direktörün yönettiği Almanya Milli Takımı'nda 2006'dan 2018'e kadar 92 maçta forma giymiş ve bu karşılaşmalarda 23 gol ve 40 asist yapmıştı.

MESUT ÖZİL'İN FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla bu sezon 24 maçın 16'sında ilk 11'de yer aldı. 33 yaşındaki yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.