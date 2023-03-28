Mesut Özil'den Galatasaray'a çok ağır darbe! Erden Timur'un bütün hayallerini yıktı

Galatasaray'ın dünyaca ünlü transferine Mesut Özil engel oldu. Geçtiğimiz yaz Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Galatasaray'a Mesut Özil'in engel olduğu ve Şilili yıldızla görüştüğü iddia edildi.

MESUT ÖZİL'LE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA 'HAYIR' DEDİ

Sezon başında yaptığı transferlerle söz ettiren Galatasaray'ın yaptığı teklifi kabul eden Alexis Sanchez, Mesut Özil ile görüştükten sonra kararının olumsuz yönde değiştiği iddiaları gündeme geldi.

TÜRKİYE'Yİ SORDU VE VAZGEÇTİ

Galatasaray'dan teklif aldıktan sonra Arsenal'den eski takım arkadaşı Mesut Özil'e Galatasaray'ı ve Türkiye'yi soran Şilili yıldızın görüşmeden sonra sarı-kırmızılılara transfer olmaktan vazgeçtiği ileri sürüldü.

Mesut Özil'in görüşmede neler anlattığıyla alakalı bir bilgi bulunmazken, görüşmeden sonra Sanchez'in Marsilya takımına transfer olması bu iddiaları güçlendirmesini sağladı.

MARSİLYA KARNESİ

Bu sezon Marsilya formasıyla 34 resmi maçta forma giyen Alexis Sanchez, 16 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.