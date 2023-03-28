İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2023 Salı / 7 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1129
  • EURO
    20,7434
  • ALTIN
    1211.38
  • BIST100
    4811.45
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mesut Özil'den Galatasaray'a çok ağır darbe! Erden Timur'un bütün hayallerini yıktı
Spor

Mesut Özil'den Galatasaray'a çok ağır darbe! Erden Timur'un bütün hayallerini yıktı

Mesut Özil için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Yaptığı transferlerle büyük ses getiren Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz yıldız oyuncu için devreye girdiği ancak Mesut Özil'in transfere taş koyduğu iddia edildi. İşte detaylar...

28 Mart 2023 Salı 19:01 - Güncelleme:
Mesut Özil'den Galatasaray'a çok ağır darbe! Erden Timur'un bütün hayallerini yıktı
ABONE OL

Galatasaray'ın dünyaca ünlü transferine Mesut Özil engel oldu. Geçtiğimiz yaz Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Galatasaray'a Mesut Özil'in engel olduğu ve Şilili yıldızla görüştüğü iddia edildi.

MESUT ÖZİL'LE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA 'HAYIR' DEDİ

Sezon başında yaptığı transferlerle söz ettiren Galatasaray'ın yaptığı teklifi kabul eden Alexis Sanchez, Mesut Özil ile görüştükten sonra kararının olumsuz yönde değiştiği iddiaları gündeme geldi.

TÜRKİYE'Yİ SORDU VE VAZGEÇTİ

Galatasaray'dan teklif aldıktan sonra Arsenal'den eski takım arkadaşı Mesut Özil'e Galatasaray'ı ve Türkiye'yi soran Şilili yıldızın görüşmeden sonra sarı-kırmızılılara transfer olmaktan vazgeçtiği ileri sürüldü.

Mesut Özil'in görüşmede neler anlattığıyla alakalı bir bilgi bulunmazken, görüşmeden sonra Sanchez'in Marsilya takımına transfer olması bu iddiaları güçlendirmesini sağladı.

MARSİLYA KARNESİ

Bu sezon Marsilya formasıyla 34 resmi maçta forma giyen Alexis Sanchez, 16 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.