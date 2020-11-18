Mesut Özil'den hezimet sonrası Almanya'ya manidar gönderme

18 Kasım 2020 Çarşamba 18:04 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 18:04

Almanya'nın İspanya karşısında aldığı 6-0'lık tarihi mağlubiyetin ardından Mesut Özil'in yaptığı manidar paylaşım gündem oldu.

UEFA Uluslar Ligi D Grubu mücadelesinde İspanya, Sevilla Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı Almanya'yı 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek futbol tarihine geçti.

İspanya karşısında isabetli şut dahi atamayan Almanya, 1931 yılında Avusturya ile oynanan özel maçtan sonra ilk kez bir müsabakadan 6-0 mağlup ayrılarak tarihi bir hezimet yaşadı. Resmi maçlar baz alındığında tarihinin en ağır mağlubiyetini alan Panzerler, sosyal medyada alay konusu oldu.

MESUT ÖZİL'DEN İRONİK PAYLAŞIM



Almanya'nın tarihi hezimetini fırsat bilen Mesut Özil, İspanya maçının son düdüğünün ardından ironik bir paylaşımda bulundu.

Alman Milli Takımı formasına yaşadığı ırkçı saldırılar nedeniyle veda eden Mesut Özil, yeni bir jenerasyon yakalanacağı umuduyla kadroya alınmayan Jerome Boateng üzerinden göndermede bulundu.

Deneyimli oyuncu, Manuel Neuer'in kulüp ve milli takım kariyerinde en fazla gol yediği maçta savunmaya atıfta bulunarak 32 yaşındaki Jérôme Boateng'in yeniden milli takıma çağrılması gerektiğini savundu.

Mesut Özil söz konusu paylaşımında, "Jerome Boateng’i milli takıma çağırmanın tam zamanı" ifadelerini kullandı.

Kısa süre içerisinde binlerce etkileşim alan Mesut Özil'in manidar paylaşımı Almanya'da gündem oldu.