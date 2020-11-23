Mesut Özil'den İngiliz gazeteciye ayrılık cevabı

23 Kasım 2020 Pazartesi 19:22 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 19:22

Türk asıllı Alman oyuncu, Pazar günü takımının Leeds United ile olan maçından önce takımı için paylaşımda bulunarak desteğini göstermeyi ihmal etmedi.

İngiliz gazeteci Piers Morgan ise Mesut'un bu paylaşımını; "Keşke kendin ve Arsenal'in iyiliği için gitsen" yazarak alıntıladı.

"BU SEN MİSİN?"



Arsenal oyuncusu ise bu kez eleştirilere sessiz kalmamayı tercih etti.

Mesut Özil, gazeteciye verdiği cevapta; "Piers bu sen misin, yoksa telefonun mu hacklendi?" yazdı.

32 yaşındaki Mesut Özil, kariyerinin son dönemlerinde tartışma konusu oldu. Arsenal'den ayrılması beklenen oyuncunun sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.