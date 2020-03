Mesut Özil'den koronavirüs açıklaması!

Mesut Özil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Alabileceğiniz tüm önlemleri alın, özellikle yüksek risk altında olanlara karşı dikkatli ve düşünceli olun. Bu küresel sorunla uğraşırken, virüsün yayılmasını engellemek için çalışan doktorlara, hemşirelere ve bilim adamlarına teşekkür etmeyi unutmamalıyız. Büyük baskı altındalar, saygı ve minnettarlığı hak ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Türk asıllı Alman oyuncunun forma giydiği Arsenal'da teknik direktör Mikel Arteta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği duyurulmuştu.

Football does not matter right now. The health and wellbeing of everyone is far more important than everything else. Guys, take all the precautions you can - be mindful and considerate of everyone, especially those who are at high risk. #M1Ö (1/2)

As we go through this global issue, we should not forget to say thank you to all doctors, nurses and scientists etc worldwide, who are helping to keep this virus from spreading. They are under high pressure in the upcoming weeks & deserve our respect and gratitude.(2/2) #M1Ö