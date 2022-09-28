Mesut Özil'den kötü haber! Ameliyat olacak....

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Mesut Özil'in sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Vole'ye konuşan Göksel Gümüşdağ, "Mesut Özil'in Başakşehir'de olması bizim için büyük mutluluk. Mesut'un uzun zamandır belinde problemi var. Onun için 10-15 dakika süre buluyordu. Tam kendini bulmuşken, bu belindeki sorunla ilgili ameliyat kararı alındı. Cumartesi günü ameliyat olacak. Mesut, ameliyattan sonra 3 ay sahalardan uzak kalacak. 3 ayın sonunda bize çok büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Mesut Özil, bizim gurur kaynağımız.'dedi. 33 yaşındaki Mesut Özil,Başakşehir'le sadece 21 dakika süre alabildi.

Yabancı sınırıyla ilgili de konuşan Gümüşdağ, 'Ben, yabancı serbestliğinden yanayım. Doğru yabancıyı getirmek önemli. Yasak getirerek, yabancı kuralıyla 'altyapıdan oyuncu çıkacak' mantığını değiştirmek lazım. TFF'nin, bütün kulüplerin altyapılarını bizzat takip ediyor olması lazım' ifadelerini kullandı.

Milli Takım teknik direktörünün Türk olması gerektiğini savunan Göksel Gümüşdağ, 'Milli Takım teknik direktörü, Türk olmalı. Dolayısıyla Stefan Kuntz'a çok inanan biri değilim. Çok önemli teknik direktörlerimiz var; deneyimli, genç hepsi var. Bu havuzdan bir tane hoca çıkarmalıydık. Ortada çok büyük bir başarısızlık var' dedi.