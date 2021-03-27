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  • Mesut Özil'den Ozan Tufan paylaşımı! ''Helal olsun...''
Spor

Mesut Özil'den Ozan Tufan paylaşımı! ''Helal olsun...''

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki ikinci maçında Norveç'i deplasmanda 3-0 d mağlup eden Türkiye'de 2 gol atan Ozan Tufan, takım arkadaşı Mesut Özil'den tebrik geldi.

27 Mart 2021 Cumartesi 22:45 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 22:45
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2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başlayan A Milli Futbol Takımı'mız, G Grubu'ndaki ikinci maçında da Norveç'i 3-0 devirdi.

Ozan Tufan (2) ve Çağlar Söyüncü'nün golleriyle zafere uzanan Ay-Yıldızlılar, puanını 6'ya çıkarıp averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'de forma giyen dünya yıldızı Mesut Özil, maçta 2 gol atarak galibiyette başrol oynayan Ozan Tufan ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Özil yaptığı paylaşıma, "Koçum benim helal olsun" notunu düştü.

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