Mesut Özil'e Arsenal'den ikinci şok!

20 Ekim 2020 Salı 19:03 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 19:03

Arsenal'den Mesut Özil'e bir kötü haber daha geldi. Daha önce Arsenal'in UEFA Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan Türk asıllı Alman yıldız, İngiltere Federasyonu'na bildirilen 25 kişilik oyuncu listesine de dahil edilmedi.

Mesut, bu kararın ardından Avrupa Ligi'nde de Premier Lig'de de ocak ayına kadar Arsenal forması giyemeyecek.

Topçular'ın teknik adamı Arteta, Mesut Özil'i uzun süredir kadroya almıyordu.

Mesut'un adı Fenerbahçe'nin yanı sıra Amerika takımlarıyla da anılıyor. 32 yaşındaki oyuncunun kariyerine hangi takımda devam edeceği ise merak konusu.