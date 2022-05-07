Mesut Özil'in herkesi şaşırtacak yeni adresini duyurdular! Sürpriz ülke...

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, yurt dışında da adından söz ettirmeye devam ediyor. İngiliz basınında Mesut Özil için, "Gelecek sezon kadrodaki yeri tehdit altında görünüyor." ifadeleri kullanılırken yeni adresinin ise MLS veya Suudi Arabistan Ligi olacağı iddia edildi.

MESUT ÖZİL, İNGİLTERE'DE DE GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil geçtiğimiz haftalarda kadro dışı bırakılmıştı. Özil'in geleceği belirsizliğini korurken yıldız oyuncunun durumu yurt dışı basınında da gündem olmaya devam ediyor. Son olarak İngiltere basınında yer alan habere göre; Mesut Özil'in bu sezon artık forma giymesinin pek olası olmadığı belirtilirken takımdaki pozitif havayı sürdürmek amacıyla sezon sonuna kadar genç oyunculara daha fazla oyun süresi verileceği ifade edildi.

İKİ SEÇENEK VAR

Haberde, Mesut Özil'in gelecek sezon kadrodaki pozisyonunun tehdit altında göründüğü belirtildi. Yıldız oyuncunun yeni adresinin ise MLS veya Suudi Arabistan Ligi olacağı ifade edildi.

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MESUT ÖZİL'İN FENERBAHÇE KARNESİ

Mesut Özil, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 resmi maçın 18'inde ilk 11'de yer aldı. 33 yaşındaki yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.