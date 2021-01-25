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Spor

Mesut Özil'in imza töreni tarihi belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'in imza töreninin 27 Ocak Çarşamba günü yapılacağı açıklandı.

AA25 Ocak 2021 Pazartesi 15:42 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 15:42
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Fenerbahçe'nin, İngiltere'nin Arsenal ekibinden transfer ettiği yıldız futbolcu Mesut Özil'in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü yapılacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek imza töreni saat 15.00'te başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İngiltere'nin Arsenal Kulübü'nden takımımıza katılan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü, saat 15:00'te, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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