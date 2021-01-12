12 Ocak 2021 Salı 20:12 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 20:12

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

beIN Sports canlı yayına bağlanan Erkut Söğüt, Mesut Özil'in Fenerbahçeli olduğunu söylerken Arsenal süreciyle ilgili alakalı kurallar nedeniyle şu anda konuşamayacağını fakat Mesut'un şu anda herhangi bir kulüple görüşme yapabilecek, sözleşme imzalayabilecek durumda olduğunu belirterek şunları söyledi:

"MESUT HERHANGİ BİR KULÜPLE GÖRÜŞMEK İÇİN SERBEST, BİZ DE BUNU YAPIYORUZ"

"Mesut'un sözleşmesi yaz aylarında bitiyor, İngiltere dışına transfer olduğu sürece, herhangi bir kulüple görüşmesi serbest. Biz de şu anda bunu yapıyoruz, bu süreç içindeyiz. Mesut şu anda istediği kulüple sözleşme imzalayabilir."

"ŞU AN FİT DURUMDA"

"Mesut Özil şu anda fit durumda. Sadece maç eksiği var. Her türlü antrenmanına devam ediyor."

"MESUT ÖZİL FENERBAHÇELİ"

"Mesut sadece bir Fenerbahçeli değil, koyu bir Fenerbahçeli. Türkiye'ye gelirse sadece Fenerbahçe'de oynayacağını da söyledi. Türkiye'ye giderse Fenerbahçe'de oynayacak inşallah."

"MESUT HEP 'BİR GÜN FENERBAHÇE'DE OYNAYACAĞIM' DEDİ"

8 senedir Mesut Özil ile çalışıyorum. 'Ben bir gün Fenerbahçe'de oynayacağım' dedi hep. Ancak bir şey bitmeden 'oldu bitti' demek yanlış olur. Süreci bekleyelim. Süreç şu anda işliyor ama sözleşme imzalanmadan bitti demek doğru olmaz. Son anlarda bazen inanılmaz pürüzler çıkabilir. Mesut'un dün attığı tweetlerde insanlar ne yapmak istediğini anlamıştır."