Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ancak beklentilerin altında kalan ve sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü İsmail Kartal ile yaşadığı problem nedeniyle kadro dışı kalan, Jorge Jesus'un planlamasında da yer almayan Mesut Özil ile yollar ayrılmıştı.

Her defasında kariyerine ve özel hayatına İstanbul'da devam etmek istediğini söyleyen Mesut, Başakşehir ile anlaştı.

33 yaşındaki futbolcunun turuncu-lacivertlileri seçmesindeki önemli etkenlerden biri de Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu. Fenerbahçe'de beraber çalışan aynı zamanda da yakın dostlukları bulunan ikilinin yolları tekrar kesişti.

Turuncu-lacivertli yönetim, hafta bitmeden tecrübeli oyuncuya resmi imzayı attıracak.

FENERBAHÇE'DEN MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Kulübü, deneyimli futbolcu Mesut Özil ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Mesut Özil'e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.