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Spor

Mesut Yılmaz için futbol maçlarından önce saygı duruşunda bulunulacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için bu hafta Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig'de oynanacak müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

AA30 Ekim 2020 Cuma 12:37 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 12:37
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İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için TFF'nin internet sitesinden yayımlanan başsağlığı mesajında, "Eski başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ın İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Mesut Yılmaz için 30, 31 Ekim, 1, 2 Kasım tarihlerinde oynanacak Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Merhum Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

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