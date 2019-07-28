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‘Mesut’un kılına dokunamazlar’

Arsenalli starın sığındığı restoranın sahibi Çiçek, “Mesut ve Amine evladımız gibidir. Bizi arayınca hemen organize olup onu korumaya aldık. Bizi gören saldırganlar uzaklaştı” dedi.

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LONDRA’DA iki kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Arsenal’in Türk yıldızı Mesut Özil, eşi Amine Gülşe ve takım arkadaşı Kolosinac’ı koruyan Likya Restoran’ın sahibi Yağmur Çiçek, olayı anlattı. Çiçek, “Onunla yeni tanışmıyoruz. Mesut ve Amine evladımız gibidir. Onun için elimden gelen her şeyi yaparım” dedi.

Çiçek olay gününü de şöyle anlattı: “Olay burada başlamadı. Bize saat 5 sularında telefon açtıklarında ‘Polisi çağırın’ dediler. Ağabeyimle konuştum. Hemen organize olduk. Burada çevremiz geniştir. Biz hepimiz dışarıya çıktığımızda Mesut zaten restoranın önüne arabayı park etmişti. Saldırganlar bizi görünce hemen uzaklaştılar.”

“İki kişi motosikletleriyle bunları takip edip arabanın üstüne tuğla atmışlar. Eşi Amine Gülşe arabadaydı. Korkmuştu yavrum. İki kişi bindiğin arabaya taş, tuğla atıyor, sen de ne olduğunu anlamaya çalışıyorsun. Ben Mesut Özil’i gayet sakin gördüm, arabadan dışarı çıkıp bakındı. Biz buradayken, Mesut Özil’e hiçbir şey yapamazlar.”

Irkçı bir saldırı olabilir

MESUT Özil ve Kolosinac’a yapılan saldırı nedeni olarak ilk önce hırsızlık iddiası üzerinde durulmuş ve Bosnalı oyuncunun saatinin çalınmak istendiği belirtilmişti. Ancak İngiliz basınında saldırının ardından ırkçı bir amacın da olabileceği konusu gündeme geldi. Mesut’un Türk müslüman, Kolosinac’ın da Bosnalı müslüman olması nedeniyle bu ihtimal üzerinde durulduğu , İngiliz polisinin olayı çok yönlü olarak soruşturmaya devam ettiği ifade edildi.

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