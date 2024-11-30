İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2024 Cumartesi / 28 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7004
  • EURO
    36,7726
  • ALTIN
    2961.82
  • BIST100
    9652
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mete Gazoz: Asıl büyük hedefim Dünya şampiyonası
Spor

Mete Gazoz: Asıl büyük hedefim Dünya şampiyonası

2025 yılının eylül ayında Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek olan milli sporcumuz Mete Gazoz, önemli açıklamalarda bulundu.

30 Kasım 2024 Cumartesi 17:36 - Güncelleme:
Mete Gazoz: Asıl büyük hedefim Dünya şampiyonası
ABONE OL

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 2025 yılının eylül ayında Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda hem bireysel hem de takım halinde altın madalya kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Türk okçuluğunun uluslararası alandaki en büyük temsilcilerinden biri olan milli sporcu Mete Gazoz, 2024 yılını başarılarla tamamladı.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda bireysel altın madalya kazanarak tarih yazan Gazoz, 2024 Paris Olimpiyatları'nda da takım halinde Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını kazandıran ekipte yer aldı.

Bu yıl Avrupa Şampiyonu ünvanını da kariyerine ekleyen milli sporcu, gelecek yıl eylül ayında Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda hem bireysel hem de takım halinde altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Milli okçu Mete Gazoz, AA muhabirine, 2024 yılı ve Paris Olimpiyatları'nı değerlendirerek, başarılı bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Almanya'nın Essen kentinde 7-12 Mayıs'ta düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak kariyerine Avrupa şampiyonluğu ünvanını da eklediğini hatırlatan Gazoz, takım halinde üçüncülük elde ederek büyük başarı elde ettiklerini belirtti.

"BİREYSEL HEDEFİM ALTINDI, AMA TECRÜBELERİM DAHA KIYMETLİ"

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olimpiyatlarda ilk defa takım halinde bir madalya kazandıklarını dile getiren Gazoz, "Tokyo'dan sonra hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları'nda takım halinde madalya almaktı. Hedefimizi gerçekleştirdik. Tabii ki de benim bireysel hedeflerim de vardı. Altın madalya hedefim vardı. Fakat çeyrek finalde elendim. Bunu başarısız olarak görmüyorum. Oradan çıkardığım dersler, kazandığım tecrübeler var. Bunların doğrultusunda bir 4 yıllık bir süreç var önümüzde. Bu 4 yılı iyi değerlendirip en iyi şekilde hazırlanmak istiyorum." dedi.

2025 yılı için planlarını da paylaşan Mete Gazoz, gelecek yılın daha sakin bir yarışma takvimine sahip olduğunu ve bunun kendisine hazırlık için daha fazla fırsat sunacağını anlatarak, "Şubat ayında Samsun'da Avrupa Salon Şampiyonası düzenlenecek. Burada hem bireysel hem takım halinde madalya kazanmayı hedefliyorum. Asıl büyük hedefim gelecek yıl Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası." ifadelerini kullandı.

Dünya şampiyonasına ayrı bir önem verdiğini ifade eden Gazoz, Güney Kore'nin okçulukta güçlü bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatarak, "Kore okçulukta önemli bir isim. Orada bir kez daha dünya şampiyonu olmak istiyorum. Aynı zamanda takım halinde son dünya şampiyonasında ikinci olmuştuk. Bu sefer onu da altına çekip ve 2025 sezonunu şampiyonlukla kapatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

  • Mete Gazoz
  • Dünya Şampiyonası
  • Tokyo 2020 Olimpiyatları
  • Güney Kore

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.