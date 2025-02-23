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Spor

Mete Gazoz, Avrupa ikincisi oldu

Samsun'da gerçekleşen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda milli okçu Mete Gazoz, Klasik Yay Erkekler Bireyselde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

AA23 Şubat 2025 Pazar 19:41 - Güncelleme:
Mete Gazoz, Avrupa ikincisi oldu
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Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası sona erdi.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonanın son bölümünde klasik yay bireysel final müsabakaları yapıldı.

Müsabakalarda Bulgaristan'dan Ivan Banchev altın madalyaya ulaşırken, milli sporcu Mete Gazoz gümüş madalyanın sahibi oldu. Bağımsız olarak şampiyonaya katılan Arsalan Baldanov ise bronz madalya kazandı.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nı başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ergin, 36 kişilik güçlü bir milli takım kadrosuyla şampiyonada yarıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sporcularımızın gerçekten çok iyi bir performans gösterdiklerini söyleyebilirim. Şampiyonayı 20 madalya ile tamamladık. Şu anda en çok madalya kazanan ülkeler arasında İtalya ile zirvede yer alıyoruz. Bu şampiyona bizim için bu senenin başlangıç yarışmasıydı. Sporcularımız, olimpiyat sonrasında yeni döneme başlangıcın habercisi olan bir yarışma geçirdi. Burada eksikliklerimizi de görmüş olduk."

Müsabakalarda dereceye giren sporculara ödüllerini, Samsun Valisi Orhan Tavlı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci verdi.

  • Mete Gazoz
  • Gümüş Madalya
  • Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası

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