İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2025 Çarşamba / 14 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,1
  • EURO
    37,4939
  • ALTIN
    3343.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mete Gazoz: Küçükken hep bir rol model olmak istemişimdir
Spor

Mete Gazoz: Küçükken hep bir rol model olmak istemişimdir

Ankara'da Cüneyt Arkın Okçuluk Spor Salonu açılışına katılan milli okçu Mete Gazoz çocukların ilham kaynağı olmak istediğini dile getirdi.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 13:35 - Güncelleme:
Mete Gazoz: Küçükken hep bir rol model olmak istemişimdir
ABONE OL

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, çocuklara "ilham kaynağı" olmak istediğini söyledi.

Ankara'da Cüneyt Arkın Okçuluk Spor Salonu açılışına katılan milli okçu, AA muhabirine motivasyon kaynaklarından bahsetti.

Türk okçuluğunu uluslararası alanda başarıyla temsil eden Mete Gazoz, "Okçulukta beni motive eden şey yaptığım antrenmanların mutlaka bir karşılığının olduğunu bilmek. Katıldığımız uluslararası turnuvalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı en yukarıda dalgalanmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

"HEP ROL MODEL OLMAK İSTEMİŞİMDİR"

Bir rol model veya ilham kaynağı bulunmadığını dile getiren Mete, "Küçükken hep bir rol model olmak istemişimdir. Bu yüzden elde ettiğim başarılardan sonra bütün hayat tarzımı buna göre şekillendirdim. Artık daha dikkatli davranıyorum çünkü birçok küçük çocuğun beni takip ettiğini biliyorum. Ona göre davranmam gerekiyor. Üzerimde 'tatlı' bir sorumluluk var. Bu beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Mete, okçuluk dışında bilgisayar oyunları ve esporla ilgilendiğini, bu konudaki deneyimlerini şu sözlerle paylaştı:

"Hobilerim arasında oyunlar ve e-spor var. Hep espor sahnesinde profesyonel bir maçta oynamak istemiştim. Seyrederken bana da çok basit görünüyordu. Ben de yaparım, ben de oynarım diye düşünüyordum ve içimde böyle bir istek vardı. Birkaç profesyonel maçta oynama fırsatım oldu. Ancak göründüğü kadar kolay iş değilmiş. İşin derin taraflarına girince anlıyorsunuz. Ben nasıl saatlerimi, günlerimi harcıyorsam e-sporcular da aynı çabayı gösteriyor."

  • mete gazoz
  • okçuluk
  • şampiyonluk

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.