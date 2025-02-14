Mete Gazoz ve Okçuluk Milli Takımı, Samsun'da Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un da yer aldığı Milli Takım sporcuları, Samsun'da Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'na hazırlanıyor.

2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, Samsun'da yapılacak. Okçuluk Salon Milli Takım Kampı da turnuvanın yapılacağı Samsun'da devam ediyor. Samsun Valisi Orhan Tavlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ile birlikte 18-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek Şampiyona öncesi milli takımın devam eden kampını ziyaret etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ve Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin'den hazırlıkları hakkında bilgi alan Vali Tavlı, aralarında Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz'un da yer aldığı milli takım sporcularına ve antrenörlerine şampiyonada başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda Gazoz, Vali Tavlı'nın ok atmasına yardımcı oldu.