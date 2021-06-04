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Spor

Mete Gazoz'dan altın madalya

Milli okçu Mete Gazoz, Antalya'da devam eden Açık Hava Avrupa Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Turnuvası'nda altın madalya elde etti.

AA04 Haziran 2021 Cuma 19:16 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 19:16
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100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında düzenlenen ve 40 ülkeden 279 sporcunun katıldığı turnuvada milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yay finalinde Fransız Jean-Charles Valladont ile karşılaştı.

Rakibini 6-0'lık skorla yenen ve Avrupa şampiyonu olan Mete Gazoz, sevincini milli takım teknik direktörü Yusuf Göktuğ Ergin'e sarılarak yaşadı.

Mete Gazoz, AA muhabirine, Antalya'da düzenlenen turnuvada birinci olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğini söyledi.

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