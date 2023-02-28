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Spor

Mete Gazoz'un şampiyonluk oku 200 bin TL'ye satıldı

Mete Gazoz'a 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyonluğu getiren ok, depremzedeler yararına 200 bin liraya satıldı.

AA28 Şubat 2023 Salı 13:50 - Güncelleme:
Mete Gazoz'un şampiyonluk oku 200 bin TL'ye satıldı
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Milli okçu Mete Gazoz'un altın madalya kazandığı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kullandığı ok, depremzedeler yararına düzenlenen açık artırmada 200 bin liradan alıcı buldu.

Olimpiyat şampiyonu Mete'nin, geliri "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların eğitiminde kullanılması için bağışladığı oku, eski milli okçu ve iş insanı Murat Akkaya satın aldı.

Murat Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 200 bin liraya oku satın aldığını belirterek, "Oku, Mete Gazoz'a geri bıraktım. İnşallah, ikinci olimpiyat şampiyonu olduğunda okumu alacağım." ifadelerini kullandı.

  • Mete Gazoz
  • 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
  • Murat Akkaya

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