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Spor

Mete Işık: Play-off'a kalacağımıza inanıyorum

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Teksüt Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK'nın teknik sorumlusu Mete Işık, mücadele sonrasında konuştu.

AA14 Nisan 2025 Pazartesi 18:52 - Güncelleme:
Mete Işık: Play-off'a kalacağımıza inanıyorum
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Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Teksüt Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK'nın teknik sorumlusu Mete Işık, mücadele sonrasında konuştu.

Işık, sezonun son çeyreğine gelindiğini hatırlattı.

Karşılaşmalarda 1 puanın dahi önemli olduğunu aktaran Işık, "İyi futbol oynuyoruz, iyi sonuçlar alıyoruz. Bizim takımın da play-off'a mutlaka katılacağına inanıyorum. Biraz önce baktım, yüzde 66'ya 33 gibi olmuş topla oynama oranı var. Çok pozisyona giremedik ama istediğimiz futbolu oynamaya çalıştık. Takımın yükselen bir grafiği var." değerlendirmesinde bulundu.

  • Alagöz Holding Iğdır FK
  • Mete Işık
  • 1.Lig

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