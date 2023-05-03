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Spor

Mete Kalkavan Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mete Kalkavan oldu.

IHA3 Mayıs 2023 Çarşamba 12:31 - Güncelleme:
Mete Kalkavan Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi oldu
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelenin VAR hakemi Mete Kalkavan oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile Fenerbahçe Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın 4. hakemi Çağdaş Altay olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacak. Mete Kalkavan'a AVAR'da Suat Arslanboğa ve Mustafa Savranlar eşlik edecek.

YARI FİNALİN DİĞER AYAĞI

Ziraat Türkiye Kupası diğer yarı final karşılaşmasında ise Başakşehir ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek.

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