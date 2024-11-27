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Spor

Mete Vardar: Hasan Arat, hala Beşiktaş'ın başkanıdır

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Mete Vardar, başkan Hasan Arat'ın futbol yönetiminden istifa etmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

27 Kasım 2024 Çarşamba 20:20 - Güncelleme:
Mete Vardar: Hasan Arat, hala Beşiktaş'ın başkanıdır
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Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Mete Vardar, açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta yaşanan değişim süreci sonrası kulüp cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Yönetim ve teknik ekip üzerindeki odak, gündemdeki haberlerle birlikte tartışmalar yaratırken, yapılan açıklamada birlik mesajı verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Vardar, "Artık Maccabi Tel Aviv maçına odaklanmamız lazım. Teknik ekip de futbolcularımız da bu haberleri takip ediyor. Hasan Arat, hala Beşiktaş'ın başkanıdır. Sadece futbolda bir değişiklik oldu. Bazı zamanlarda bazı değişiklikler gerekir. Beşiktaş'ı hak ettiği yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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