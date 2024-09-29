Mete Vardar: Taraftarlarımızla birlikte bu başarıyı elde edeceğiz

Beşiktaş taraftarı, Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek takımı Kayserispor deplasmanına uğurladı. Beşiktaş Asbaşkanı Asbaşkanı Mete Vardar, takım tesislerden çıkmadan önce açıklamalarda bulundu. Taraftarın tesislere gelmesinden mutlu olduklarını söyleyen Mete Vardar, "Her zaman olduğu gibi çok coşkuluyuz, heyecanlıyız. Bugün binin üzerinde Beşiktaş taraftarının pazar günü bu saatte takımı uğurlamaya gelmesi bizleri çok mutlu etti. İleriye dönük heyecanlandırıyor. Aslında çağrıyı kulübümüz yapmadı, taraftarımız yaptı. Bu çağrıda biz de onlarla beraber olmak istedik. Yarın önemli bir deplasmanımız var. Lig çok zor bir lig. Her takım gücünü ortaya koymak istiyor. Biz Beşiktaş olarak hem eski oyuncularımız hem yeni gelen transferlerimiz ve öz kaynaktan çıkan futbolcularımızla iyi bir takım oluşturduk. Saha içinde ne kadar güçlü olursak olalım biz camia olarak taraftarlarımızla birlikte bu başarıyı elde edeceğiz. Bu içtenliğe teşekkür ediyoruz. Umut ediyorum ki özlenen başarıları getirdiğimiz, şampiyonlukla taçlandırdığımız bir sene olması için teknik ekip, futbolcular, camia el birliğiyle bu mücadeleyi vereceğiz" şeklinde konuştu.