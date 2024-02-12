Mete Vardar, TFF ile yapılan görüşmeyi değerlendirdi

Beşiktaş'ta asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez, bugün TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile 2.5 saate yakın bir toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimine katılan Vardar ve Göçmez, kuranın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kupası'nı çok önemsediklerini belirten Mete Vardar, "8 Süper Lig ekibi çeyrek finalde bir aradayız. Hepsi birbirinden değerli, hepsi önemli kulüpler. Biz Konyaspor ile eşleştik. Maç İstanbul'da oynanacak. Ev sahibi biziz, onları en iyi şekilde ağırlayacağız. İnşallah iyi bir futbol olur. Biz Beşiktaş olarak Türkiye Kupası'nı çok önemsiyoruz. Bundan önce 10 kez kazandık. Bu sene inşallah 11'inci kupamızı kazanmak istiyoruz. Her maç önemli. Önceliğimiz Konyaspor maçını iyi, seyir zevki yüksek bir futbolla kazanıp, yarı finale kalmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yarı finale kalmaları halinde Fenerbahçe ile eşleşebilecekleri hatırlatılan Vardar, "Fenerbahçe de olabilir, Ankaragücü de olabilir. Herkes bundan sonra önemli, değerli kulüpler. Yarı finalde ilk maçı dışarda, ikinci maçı sahamızda oynayacağız. Hayırlısı diyelim" diye konuştu.

"TÜRK FUTBOLU VE YARINLARIMIZ İÇİN GÜZEL BİR TOPLANTI OLDU"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile 2.5 saate yakın bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve bu toplantıda birçok konuyu masaya yatırdıklarını belirten Mete Vardar, "Mehmet başkanla 2.5 saate yakın görüştük. Daha da uzun sürebilirdi. Sadece Beşiktaş ile ilgili değil, Türk futbolunun gelişmesi noktasında güven eksikliği olduğunu ifade ettik. Beşiktaş'ımızı burada temsil ediyoruz ama aynı zamanda taraftarız. Taraftarımızın taleplerini biliyoruz. Evlerimizde de sürekli Beşiktaş konuşuluyor. Bir iletişim oluşturmamız lazım. Biz bugün bir başlangıç olduğunu ve 2.5 saat değerli bir toplantı yaptığımızı düşünüyoruz. Bütün konuları, sadece Beşiktaş ile ilgili değil, Türk futboluyla ilgili konuları dile getirdik. Sayın başkan da bunların hepsini not aldı. Değerlendireceğini, önemsediğini söyledi. Bunun hep beraber takipçisi olacağız. Şu anda Türk futbolunun genel konusu, güven eksikliği. Sadece TFF ile kulüpler arasındaki ilişkilerde değil, genel olarak bir güven eksikliği var. Herkesin birbirine karşı bir güven eksikliği oluşmuş durumda. Çok güzel bir söz var. Bir insanın gelebileceği en büyük mertebe, güvenilir insan olmaktır. Biz bunların üzerinden de çok sohbet ettik. Sadece sportif konular değil, sosyal, insani, ahlaki konularla ilgili birçok konuyu gündeme getirdik. Yüzlerce madde var, tek tek saymayayım. Semih'in boynuna dirsek atılması, Pendikspor maçında 45 metre ileriden taç atılması, Sivasspor maçındaki penaltı gibi yüzlerce konu var. Bunların hepsini değerlendirdik. Kendisi de Beşiktaş Kulübü'ne uzak olmadığını ifade etti. 2.5 saat çok olumlu, Türk futbolu ve yarınlarımız için güzel bir toplantı oldu. Biz de Beşiktaş olarak sadece taleplerimiz için değil, Türk futbolunun gelişmesi için var gücümüzle çalışacağımızı ifade ettik. Özellikle Hasan Arat başkan ve 13 kişilik yönetim kurulu, bizim henüz ikinci ayımız. Çok değerli olduğumuzu, Türk futboluna gelecekte çok büyük katkılarımız olacağını düşünüyoruz. İletişimin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugün bir başlangıçtı" ifadelerini kullandı.

ONUR GÖÇMEZ: HEDEFLERİMİZ KUPAYI ALMAK VE LİGİ EN İYİ SEVİYEDE KAPATMAK

TFF Başkanı Büyükekşi ile yaptıkları toplantıda VAR ile alakalı ciddi sorunlar olduğundan bahsettiklerini söyleyen Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, "Bu saatten sonra hangi rakip gelirse gelsin, zor ya da kolay kura yok. Konyaspor değerli bir camia. Bunun içeride ya da dışarıda olması hiç önemli değil. Kupa maçları her zaman zor olur. Artık Beşiktaş'ta eski köklerine geri dönen bir yapılanma içerisinde. Ara transfer dönemi de bitti. Bizim için hem lig hem de kupa yeniden başlıyor. Hedeflerimiz kupayı almak ve ligi en iyi seviyede kapatmak. Yapacağımız en önemli şey mücadele etmek ve inanmak. Bugün federasyon başkanımıza toplantıda ifade ettiğimiz şey şuydu. VAR ile alakalı problemlerden, VAR ile alakalı ciddi sorunlar olduğundan bahsettik. Karşılıklı olarak notlarımızı aldık. Bundan sonraki süreçte de bu konunun üzerine değinilmesi gerektiğini ilettik. Çünkü çok ciddi bir emek ve mücadele var. Bizler Beşiktaş'ın adamıyız. Sonuç itibariyle bir mücadele veriyoruz. Türk futboluna fayda sağlamaya çalışıyoruz. Tek istediğimiz, adalet ve eşitlik. Bizim vardır; Şerefimizle oynayıp, hakkımızla kazanmak. Bizim tek mücadelemiz, Beşiktaş taraftarının tek istediği bu. Bundan sonra her şeyin çok daha güzel olacağına inanıyoruz" dedi.

"EĞER İLETİŞİMLE BU SORUNU ÇÖZEMEZSEK, FARKLI YÖNTEMLERİN OLDUĞUNA DA İNANIYORUZ"

İletişime önem verdiklerini söyleyen Göçmez, sözlerini şöyle noktaladı:

"İletişim sanattır. Biz Beşiktaş camiasını temsil ediyoruz. Biz iletişime inanıyoruz. Eğer iletişimle bu sorunu çözemezsek, farklı yöntemlerin olduğuna da inanıyoruz. Ama sonuç itibariyle iletişim, insanlara saygı duymak, bu sevgiyi ortaya koymak ve inancı ortaya koymanın önemli bir temel olduğunu düşünüyoruz. Biz büyük bir camiayız. Türk futbolunun en önemli camialarındanız. Bir şeyleri temsil ederken, o duruşu sergilememiz lazım. O yüzden biz bugün buradayız. Gerekli notlarımızı ilettik. Bundan sonra da adalet ve eşitlik kapsamında güzel şeyler olacağına inanıyoruz."