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Spor

Metehan Baltacı, Galatasaray'a geri döndü

Eyüpspor, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Metehan Baltacı ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

2 Haziran 2024 Pazar 17:37 - Güncelleme:
Metehan Baltacı, Galatasaray'a geri döndü
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Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor'da Metehan Baltacı ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Eflatun sarılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele ve Eyüpsporumuz'un Süper Lig'e çıkmasındaki katkıları için Metehan Baltacı'ya teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz!" ifadelerine yer verildi.

29 MAÇTA 2 ASİST

21 yaşındaki stoper, geride kalan sezonda Galatasaray'dan kiralık olarak Eyüpspor'a transfer olmuştu. Sezonu 29 maçta 2 asistle tamamlayan ve fileleri havalandırayaman Metehan, 1976 dakika sahada kaldı.

Metehan Baltacı'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi ise 2026 yılına kadar devam ediyor.

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