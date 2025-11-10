İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2025 Salı / 21 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2404
  • EURO
    48,8416
  • ALTIN
    5582.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Metehan Baltacı'dan 'bahis' açıklaması: Yıllar önce yaptım
Spor

Metehan Baltacı'dan 'bahis' açıklaması: Yıllar önce yaptım

Galatasaray'ın genç savunmacısı Metehan Baltacı, adının TFF'nin bahis listesinde yer alması sonrası yaptığı açıklamada, söz konusu işlemin yıllar önce ve formasını giydiği takımların maçlarıyla ilgili olmadığını belirterek, “Futbolun adaletine güveniyorum. Bu gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ10 Kasım 2025 Pazartesi 23:48 - Güncelleme:
Metehan Baltacı'dan 'bahis' açıklaması: Yıllar önce yaptım
ABONE OL

Galatasaray'ın genç savunmacısı Metehan Baltacı, adının Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı "bahis oynayan futbolcular" listesinde yer almasına ilişkin açıklamada bulundu.

Formasını giydiğim her kulübe ve taraftarlarına karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmeye gayret ettim. Yıllar önce, konunun ciddiyetini idrak edemeyecek şekilde bir bahis işlemi yaptım.

Sonrasında bunun sporculuk duruşuna yakışmayacağını düşündüğüm için bu durumu sonlandırdım. Belirtmek isterim ki, bu işlem formasını giydiğim takımların maçlarıyla ilgili olmamıştır.

Futbolun adaletine güvenen bir sporcuyum ve bu gerçeğin bir an önce ortaya çıkacağına inanıyorum. Adımın böyle bir konuyla gündeme gelmesinden dolayı çok üzgünüm. Özellikle belirtmek isterim ki, bugünden sonra yaşamımın her alanında daha dikkatli davranacağıma tüm futbol kamuoyu önünde söz veriyorum.

Saygılarımla, Metehan Baltacı

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.