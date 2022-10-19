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Spor

Metin Akpunar: Daha iyi oynamak isterdik ama olmadı

Ziraat Türkiye Kupası 3.tur eleme maçında Galatasaray'a 7-0 mağlup olan Kasatamonuspor 1966'da, teknik direktör Metin Akpunar açıklamalarda bulundu.

IHA19 Ekim 2022 Çarşamba 23:47 - Güncelleme:
Metin Akpunar: Daha iyi oynamak isterdik ama olmadı
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Galatasaray'a deplasmanda 7-0 mağlup olan Kastamonuspor'da Teknik Direktör Metin Akpunar, karşılaşmanın ardından hafta sonundaki Vanspor maçına odaklanacaklarını belirterek "Galatasaray'a karşı yarım saat dayanabildik" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Galatasaray'a deplasmanda 7-0 mağlup olan Kastamonuspor'da Teknik Direktör Metin Akpunar, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. İdeal 11'den 6 oyuncuya ilk 11'de şans vermediklerini ifade eden Metin Akpunar, "İdeal 11'imizden 6 oyuncuyu oynatmadık. Hafta sonunda önemli bir Vanspor maçı var. Genç oyuncuları çıkarmak istedik. 30 dakika savunma yaptık ama Galatasaray'a karşı en fazla bu kadar dayanabildik. Rakibi tebrik ediyorum. Hem bu kupayı hem ligi kazanmış muhteşem bir hocaları ve oyuncuları var. Daha iyi oynamak isterdik ama olmadı. Hem Okan hocayı hem de takımı tebrik ediyorum. Bundan sonra lige odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

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